Стали известны примерные сроки возвращения Надаля на корт

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль продолжает восстанавливаться после операции.

В июне этого года 37-летний спортсмен перенес хирургическое вмешательство на бедре. Операцию провели в Барселоне.

Как сообщает TennisChannel со ссылкой на капитана сборной Испании Дафида Феррера, Надаль может вернуться на корт в ноябре и сыграть за национальную команду на Кубке Дэвиса, если она отберётся в финальную стадию.

Испанец не выступает на турнирах с середины января, когда он получил травму в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Маккензи Макдональдом.