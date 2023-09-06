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Стали известны примерные сроки возвращения Надаля на корт

Испанец не выступает с января.
06 сентября 2023 10:50
автор: Александр Поволоцкий

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль продолжает восстанавливаться после операции.

В июне этого года 37-летний спортсмен перенес хирургическое вмешательство на бедре. Операцию провели в Барселоне.

Как сообщает TennisChannel со ссылкой на капитана сборной Испании Дафида Феррера, Надаль может вернуться на корт в ноябре и сыграть за национальную команду на Кубке Дэвиса, если она отберётся в финальную стадию.

Испанец не выступает на турнирах с середины января, когда он получил травму в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Маккензи Макдональдом.

источник: «Советский спорт»
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