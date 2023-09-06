ESPN изменил подход к трансляции US Open после заявления Медведева о пиратских сайтах

Спортивный канал ESPN предоставит теннисистам бесплатные трансляции Открытого чемпионата США. Об этом сообщает The Financial Times.

Ранее третья ракетка мира Даниила Медведев заявил о недоступности официального трансляций. Россиянин рассказал, что смотрит игры на пиратских сайтах.

ESPN были отключен из-за конфликта компании с провайдером Charter Communications. Почти 15 млн зрителей платного телевидения не смогли посмотреть матчи турнира в прямом эфире..

Теперь некоторым игрокам предоставлен безопасный вход в приложение.