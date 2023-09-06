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Веснина: на бумаге фаворит Медведев, но Рублёв точно навяжет серьёзную борьбу

В четвертьфинале US Open сыграют два россиянина.
06 сентября 2023 14:43
автор: Денис Владимиров

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, в котором сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

«И Даня, и Андрей сейчас выходят на пик своей игровой формы. Матчи против своих соотечественников всегда получаются нервными. На бумаге фаворит Даниил, но Андрей точно навяжет серьёзную борьбу», – приводит слова Весниной «Чемпионат».

Матч между Медведевым и Рублёвым состоится 6 сентября и начнётся в 20:30 мск. Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с лучшим в матче между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.

В другой полуфинальной паре встретятся серб Новак Джокович и американец Бен Шелтон. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является Алькарас.

источник: Чемпионат.com
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