Петрова заявила, что корты US Open подходят для Рублёва

Призер Олимпийских игр Надежда Петрова считает, что российскому теннисисту Андрею Рублёву подходят условия на Открытом чемпионате США.

Вторая ракетка России дошёл до четвертьфинала US Open-2023, победив на предыдущей стадии британца Джека Дрэйпера.

«Рублёв - более опытный теннисист, игрок десятки. Дрэйпер может показать хорошую игру, победить рейтингового игрока, но не настолько стабильно, как Рублёв. Андрей любит играть в Нью-Йорке, это его четвертый четвертьфинал, он себя там комфортно чувствует, ему подходят корты, мячи и атмосфера — видно, что он получает удовольствие», - приводит «Газета.ru» слова Петровой.

В четвертьфинале Открытого чемпиона США Рублёв сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым. Матч пройдет 6 сентября, российские теннисисты выйдут на корт не раньше 20:30 по московскому времени.