ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Петрова заявила, что корты US Open подходят для Рублёва

6 сентября Андрей сыграет с Медведевым.
06 сентября 2023 16:44
автор: Максим Скороходов

Призер Олимпийских игр Надежда Петрова считает, что российскому теннисисту Андрею Рублёву подходят условия на Открытом чемпионате США.

Вторая ракетка России дошёл до четвертьфинала US Open-2023, победив на предыдущей стадии британца Джека Дрэйпера.

«Рублёв - более опытный теннисист, игрок десятки. Дрэйпер может показать хорошую игру, победить рейтингового игрока, но не настолько стабильно, как Рублёв. Андрей любит играть в Нью-Йорке, это его четвертый четвертьфинал, он себя там комфортно чувствует, ему подходят корты, мячи и атмосфера — видно, что он получает удовольствие», - приводит «Газета.ru» слова Петровой.

В четвертьфинале Открытого чемпиона США Рублёв сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым. Матч пройдет 6 сентября, российские теннисисты выйдут на корт не раньше 20:30 по московскому времени.

источник: «Газета.Ru»
Веснина: на бумаге фаворит Медведев, но Рублёв точно навяжет серьёзную борьбу
В четвертьфинале US Open сыграют два россиянина.
06.09.2023 14:43
Теннис
автор: Денис Владимиров
Ольховский не уверен, что Медведев обыграет Рублёва в четвертьфинале US Open
Матч состоится сегодня, 6 сентября.
06.09.2023 13:46
Теннис
автор: Элина Бурина
Янчук — о матче Медведева и Рублёва: Андрей постарается свергнуть короля с трона
Теннисисты поспорят за выход в полуфинал Открытого чемпионата США.
06.09.2023 13:14
Теннис
автор: Элина Бурина
ESPN изменил подход к трансляции US Open после заявления Медведева о пиратских сайтах
Турнир завершится 10 сентября.
06.09.2023 13:01
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Кафельников сделал прогноз на матч Медведева и Рублёва на US Open
Кафельников сделал прогноз на матч Медведева и Рублёва на US Open
Россияне поспорят за выход в полуфинал.
06.09.2023 12:03
Теннис
автор: Никита Плохих
Дзюба за сутки оплатил 14 из 17 штрафов за превышение скорости
Футболист раскошелился на 14,5 тысячи рублей.
06.09.2023 11:02
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Стали известны примерные сроки возвращения Надаля на корт
Стали известны примерные сроки возвращения Надаля на корт
Испанец не выступает с января.
06.09.2023 10:50
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Мне пришлось много терпеть». Джокович — о своём рекорде на турнирах «Большого шлема»
Вторая ракетка мира продолжает борьбу на US Open.
06.09.2023 08:18
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Шелтон нанес поражение Тиафо в матче 1/4 финала US Open
Шелтон нанес поражение Тиафо в матче 1/4 финала US Open
Встреча прошла на «Артур Эш Стэдиум».
06.09.2023 07:43
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.