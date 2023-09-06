Теннисистка Ефремова опубликовала фото с французским паспортом: это большая честь

14-летняя теннисистка Ксения Ефремова показала фото с французским паспортом.

О смене спортивного гражданства спортсменки стало известно 3 сентября.

Соцсети Ксении Ефремовой

«Особенный для меня день. Хочу сообщить, что я получила французское гражданство. В ближайшее время я буду представлять Францию на каждом турнире и в командных соревнованиях тоже. Это большая честь, я сделаю всё, чтобы мною гордились. Вперёд», - подписала Ефремова фото с паспортом.

На сайте ITF в профиле 14-летней спортсменки теперь указан французский флаг. Она с девяти лет проводит тренировки в Академии бывшего тренера Серены Уильямс Патрика Муратоглу во Франции.

В данный момент Ефремова располагается на 154-й строчке в женском рейтинге ITF среди юниоров.