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Теннисистка Ефремова опубликовала фото с французским паспортом: это большая честь

Спортсменка перестанет представлять Россию.
Теннисистка Ефремова опубликовала фото с французским паспортом: это большая честь
06 сентября 2023 18:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: Соцсети Ксении Ефремовой

14-летняя теннисистка Ксения Ефремова показала фото с французским паспортом.

О смене спортивного гражданства спортсменки стало известно 3 сентября.

Соцсети Ксении Ефремовой

«Особенный для меня день. Хочу сообщить, что я получила французское гражданство. В ближайшее время я буду представлять Францию на каждом турнире и в командных соревнованиях тоже. Это большая честь, я сделаю всё, чтобы мною гордились. Вперёд», - подписала Ефремова фото с паспортом.

На сайте ITF в профиле 14-летней спортсменки теперь указан французский флаг. Она с девяти лет проводит тренировки в Академии бывшего тренера Серены Уильямс Патрика Муратоглу во Франции.

В данный момент Ефремова располагается на 154-й строчке в женском рейтинге ITF среди юниоров.

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