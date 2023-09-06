Петрова рассказала, каким образом Рублёву удалось обыграть Дрэйпера на US Open

Победительница 37 турниров категории WTA Надежда Петрова высказалась о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США-2023.

«Во втором сете все шло ровно, игроки брали свои подачи, но под конец Рублев сделал двойную ошибку, которая стоила ему сета. Он сильно занервничал после этого, начал третий сет с проигранной своей подачей, что ему несвойственно. Потом смог успокоиться взять себя в руки, сфокусироваться на своем теннисе и стал активно играть, входить в корт, атаковать справа, и Дрэйпер не смог противостоять Рублеву», — приводит слова Петровой «Газета.ru».

На стадии 1/4 финала US Open 2023 года Рублёв сыграет против своего соотечественника Даниила Медведева, который ранее оказался сильнее австралийца Алекса де Минора. Встреча россиян состоится сегодня, 6 сентября, и начнётся в 20:30 по московскому времени.