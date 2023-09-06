ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Петрова рассказала, каким образом Рублёву удалось обыграть Дрэйпера на US Open

В четвертьфинале турнира россиянин встретится с Даниилом Медведевым.
06 сентября 2023 19:12
автор: Глеб Шевяков

Победительница 37 турниров категории WTA Надежда Петрова высказалась о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США-2023.

«Во втором сете все шло ровно, игроки брали свои подачи, но под конец Рублев сделал двойную ошибку, которая стоила ему сета. Он сильно занервничал после этого, начал третий сет с проигранной своей подачей, что ему несвойственно. Потом смог успокоиться взять себя в руки, сфокусироваться на своем теннисе и стал активно играть, входить в корт, атаковать справа, и Дрэйпер не смог противостоять Рублеву», — приводит слова Петровой «Газета.ru».

На стадии 1/4 финала US Open 2023 года Рублёв сыграет против своего соотечественника Даниила Медведева, который ранее оказался сильнее австралийца Алекса де Минора. Встреча россиян состоится сегодня, 6 сентября, и начнётся в 20:30 по московскому времени.

источник: «Газета.Ru»
Ник Кирьос: Медведев намного лучше меня в плане стабильности
Хотя по личным встречам побеждает австралиец.
06.09.2023 18:57
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Теннисистка Ефремова опубликовала фото с французским паспортом: это большая честь
Теннисистка Ефремова опубликовала фото с французским паспортом: это большая честь
Спортсменка перестанет представлять Россию.
06.09.2023 18:03
Теннис
автор: Максим Скороходов
Петрова заявила, что корты US Open подходят для Рублёва
6 сентября Андрей сыграет с Медведевым.
06.09.2023 16:44
Теннис
автор: Максим Скороходов
Веснина: на бумаге фаворит Медведев, но Рублёв точно навяжет серьёзную борьбу
В четвертьфинале US Open сыграют два россиянина.
06.09.2023 14:43
Теннис
автор: Денис Владимиров
Ольховский не уверен, что Медведев обыграет Рублёва в четвертьфинале US Open
Матч состоится сегодня, 6 сентября.
06.09.2023 13:46
Теннис
автор: Элина Бурина
Янчук — о матче Медведева и Рублёва: Андрей постарается свергнуть короля с трона
Теннисисты поспорят за выход в полуфинал Открытого чемпионата США.
06.09.2023 13:14
Теннис
автор: Элина Бурина
ESPN изменил подход к трансляции US Open после заявления Медведева о пиратских сайтах
Турнир завершится 10 сентября.
06.09.2023 13:01
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Кафельников сделал прогноз на матч Медведева и Рублёва на US Open
Кафельников сделал прогноз на матч Медведева и Рублёва на US Open
Россияне поспорят за выход в полуфинал.
06.09.2023 12:03
Теннис
автор: Никита Плохих
Дзюба за сутки оплатил 14 из 17 штрафов за превышение скорости
Футболист раскошелился на 14,5 тысячи рублей.
06.09.2023 11:02
Теннис
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.