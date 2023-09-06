Ник Кирьос: я не получил должного внимания за победу над Медведевым

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым. Он считает, что не получил должного внимания.

«Определённо не получил должного признания за его разгром в прошлом году», — отреагировал Кирьос на новость о том, что Медведев вышел в четвертьфинал US Open.

Кирьос побеждает Медведева в личных встречах со счётом 4:1. Сейчас россиянин участвует на Открытом чемпионате США. Он вышел в 1/4 финала турнира, где сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.