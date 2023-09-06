Соболенко вышла в полуфинал US Open

В Нью-Йорке (США) завершился матч 1/4 финала женкого US Open, в котором встречались китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и белорусская спортсменка Арина Соболенко.

Встреча завершилась победой Соболенко в двух сетах - 6:1, 6:4.

За время встречи Соболенко трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Китайская спортсменка четыре раза совершила эйс, допустила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Маркеты Вондраушовой и Мэдисон Кис.