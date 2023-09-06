Белоруска Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс 

Вторая ракетка мира, Арина Соболенко стала первой теннисисткой после представительницы США Серены Уильямс, которой удалось пробиться в полуфиналы всех четырёх турниров серии «Большого шлема» за один сезон.

41-летняя американка сделала это в 2016 году.

В среду, 6 сентября белорусская спортсменка одержала победу над китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 6:4 и тем самым стала полуфиналисткой турнира.

В нынешнем сезоне Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, и также выходила в полуфинальные стадии Уимблдона и «Ролан Гаррос».