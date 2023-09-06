Медведев выиграл второй сет у Рублёва в четвертьфинальном матче US Open-2023

В Нью-Йорке (США) в эти минуты проходит матч 1/4 финала US Open, в котором путёвку в полуфинал турнира разыгрывают между собой российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Вторая партия встречи также, как и первая, завершилась победой Даниила со счётом 6:3. В первом сете третья ракетка мира одолел соперника со счётом 6:4.

Таким образом, счёт по партиям стал 2:0 в пользу Медведева.

Победитель четвертьфинального матча Открытого чемпионата США сыграет в 1/2 финала против победителя пары Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия).