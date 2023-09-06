Даниил Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал US Open-2023 

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США 2023 года.

В матче 1/4 финала турнира 27-летний спортсмен одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублёвым со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 48 минут.

Победитель восемь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал девять брейк-пойнтов из 19.

На счету Андрея четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале US Open Медведев сыграет против победителя пары Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия).