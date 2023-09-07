Кис обыграла Вондроушову и сыграет с Соболенко в полуфинале US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис пробилась в полуфинал US Open.

За один час и 21 минуту она обыграла Маркету Вондроушову из Чехии. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 28-летней Мэдисон.

Кис четыре раза подала навылет, сделал три двойные ошибки и реализовала все три брейк-пойнта. Вондроушова совершила пять двойных ошибок и не смогла реализовать ни один из девяти брейк-пойнтов.

Cоперницей Кис по полуфиналу будет белорусска Арина Соболенко.

US Open. Женщины

Одиночный разряд. Четвертьфинал

Мэдисон Кис (США) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:1, 6:4