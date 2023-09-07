Кис обыграла Вондроушову и сыграет с Соболенко в полуфинале US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис пробилась в полуфинал US Open.
За один час и 21 минуту она обыграла Маркету Вондроушову из Чехии. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 28-летней Мэдисон.
Кис четыре раза подала навылет, сделал три двойные ошибки и реализовала все три брейк-пойнта. Вондроушова совершила пять двойных ошибок и не смогла реализовать ни один из девяти брейк-пойнтов.
Cоперницей Кис по полуфиналу будет белорусска Арина Соболенко.
US Open. Женщины
Одиночный разряд. Четвертьфинал
Мэдисон Кис (США) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:1, 6:4
источник: «Советский спорт»