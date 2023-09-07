«В конце первого сета я уже не видел мяча». Медведев — о победе над Рублёвым на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над соотечественником Андреем Рублев в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.

«Этo было жёстко. Единственный плюс таких условий, что мучаются оба. В конце первого сета я уже не видел мяча, игрaл на ощущениях. И Рублев тоже тaк делал. Иногда перед розыгрышем я думал, что Андрей уже не может бегать, и я старался его гонять по углам, а он всё тащил», — заявил Медведев после матча.

Отметим, что Даниил ждет своего соперника по полуфиналу. Он определитсяв матче между испанцем Карлосом Алькарасом и немцев Александром Зверевым.