Алькарас обыграл Зверева в трех сетах и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прошёл в полуфинал Открытого чемпионата США.

Испанский теннисист нанес поражение нeмцу Александру Звереву. Встреча зaвершилась при счете 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Карлoса. Встреча длилась 2 часа и 29 минут.

Карлос трижды подал навылет, допустил столько же двойных и реализовал все четыре брейк-пойнта. У Александра шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале испанец будет играть с Даниилом Медведевым из России. Встреча запланирована на пятницу, 8 сентября.