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Арина Соболенко: Стать первой ракеткой очень важно, но в Нью-Йорке у меня еще дела

Лидером рейтинга на данный момент является Ига Свёнтек.
07 сентября 2023 08:00
автор: Александр Поволоцкий

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась том, что по итогам Открытого чемпионата США впервые в карьере возглавит рейтинг WTA.

Напомним, что 25-летняя спортсменка сменит на первой строчке Игу Свёнтек из Польше. Арина вышла в полуфинал US Open, ее конкурентка завершила борьбу в четвертом круге.

«Я точно показала отличный теннис с Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале. Стану первой ракеткой? Это очень важно для меня и для моей семьи. Но в Нью-Йорке у меня еще есть дела. Про первую строчку я буду думать после», — заявила Соболенко после четвертьфинала.

В полуфинале турнира Арине будет противостоять американка Мэдисон Киз.

источник: «Советский спорт»
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