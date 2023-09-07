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Алькарас заявил, что готов к большой битве с Медведевым в полуфинале US Open

В четвертьфинале испанец одержал уверенную победу над Александром Зверевым.
07 сентября 2023 09:08
автор: Виталий Овсянников

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США против россиянина Даниила Медведева.

«Мне очень комфортно играть на этом корте в Нью-Йорке. Здесь я показываю свой лучший уровень. В прошлом году было очень тяжело, начиная с четвертого круга я играл пятисетовые матчи. В этом году провел всего одну встречу, которая закончилась в четырех. Чувствую себя прекрасно физически и готов к большой битве с Медведевым в полуфинале», — заявил Алькараса в интервью пресс-служба ATP.

Напомним, в четвертьфинале US Open испанец одержал уверенную победу над представителем Германии Александром Зверевым со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

источник: ATP
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