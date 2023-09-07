«Против Алькараса я должен играть на 11 из 10». Медведев – о полуфинале US Open

Третья ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Открытого чемпионата США против испанца Карлоса Алькараса.

Ранее российский теннисист дал оценку своей форме: 10 из 10.

«Против Алькараса нужно 11 из 10, потому что Карлос настолько силен. Даже здесь он проиграл один сет. Я смотрел некоторые матчи. Вы знаете, что я проиграл Алькарасу в последние два раза, скажем так, довольно легко. Я из тех, кто считает себя бойцом, поэтому хочу быть лучше и мне нужно быть на 11 из 10, чтобы попытаться победить его», – заявил Медведев на пресс-конференции.

Напомним, на стадии 1/4 финала Открытого чемпионата США Даниил обыграл своего соотечественника Андрея Рублева со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Карлос Алькарес взял верх над представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:2, 6:4).