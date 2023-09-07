Медведев обошёл Кафельникова по количеству выходов в полуфиналы турниров «Большого шлема»

Третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США.

Напомним, что россиянин нанес поражение своему соотечественнику Андрею Рублёву со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

Таким образом, Медведев в седьмой раз в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема» в карьере.

По этому показателю он обошёл олимпийского чемпиона россиянина Евгения Кафельникова (6) и сравнялся с экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

В полуфинале US Open Даниил сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.