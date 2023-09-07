Карлос Алькарас: моя игра подходит против такого типа теннисистов, как Медведев

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от полуфинального матча US Open с россиянином Даниилом Медведевым.

На стадии 1/4 финала Открытого чемпионата США третья ракетка мира обыграл своего соотечественника Андрея Рублева со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

“В последних матчах, которые я провел против Даниила, я провел тактическую игру, сыгранную идеально. Довольно хорошо справился со всем, что должен был сделать против него, поэтому я думаю, что моя игра вполне подходит против такого типа соперников, как Медведев», - приводит Tennis Majors слова Алкьараса.

Напомним, в четвертьфинале US Open испанец одержал уверенную победу над представителем Германии Александром Зверевым со счётом 6:3, 6:2, 6:4.