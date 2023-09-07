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Александр Зверев прокомментировал поражение в матче US Open с Карлосом Алькарасом

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу испанского теннисиста.
07 сентября 2023 11:21
автор: Виталий Овсянников

Немецкий теннисист Александр Зверев объяснил свое поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США от Карлоса Алькараса.

Матч закончился со счётом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу представителя Испании.

«Я был включён в игру с первого сета. Я мог переломить ход встречи, но не получилось. Во втором сете я почувствовал боль в подколенном сухожилии в левой ноге. Из-за этого скорость моей подачи сильно упала», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата США Карлос Алькарас сыграет против представителя России Даниила Медведева.

источник: «Советский спорт»
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