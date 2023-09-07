Александр Зверев прокомментировал поражение в матче US Open с Карлосом Алькарасом

Немецкий теннисист Александр Зверев объяснил свое поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США от Карлоса Алькараса.

Матч закончился со счётом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу представителя Испании.

«Я был включён в игру с первого сета. Я мог переломить ход встречи, но не получилось. Во втором сете я почувствовал боль в подколенном сухожилии в левой ноге. Из-за этого скорость моей подачи сильно упала», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата США Карлос Алькарас сыграет против представителя России Даниила Медведева.