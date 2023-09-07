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«Что за шутка?» Навратилова возмутилась включению Шараповой в опрос о лучшей теннисистке

Шарапова вошла в один список с Навратиловой, Сереной Уильямс и Штефи Граф.
07 сентября 2023 14:33
автор: Александр Кожевников

Бывшая американская теннисистка Мартина Навратилова выразила недовольство тем, что россиянка Мария Шарапова была включена в список лучших игроков в истории.

«Что за шутка? Я о включении Шараповой в список. Даже не пытайтесь голосовать!», - написала Навратилова в социальных сетях.

В список, составленный World Statistics, вошли Шарапова, Навратилова, а также 23-кратная чемпионка Большого шлема Серена Уильямс и Штеффи Граф, которая была первой ракеткой мира в течение рекордных 377 недель.

Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. На ее счету 39 титулов WTA, в том числе пять - на турнирах «Большого шлема».

источник: «Советский спорт»
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