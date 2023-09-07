Итоговый турнир WTA 2023 года примет мексиканский Канкун

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2023 году пройдёт в Канкуне (Мексика). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соревнования состоятся с 29 октября по 5 ноября. В турнире сыграют восемь лучших теннисисток сезона.

Ранее сообщалось, что на право провести Итоговый чемпионат WTA претендовали Чехия и Саудовская Аравия.

В прошлом сезоне турнир прошёл в Форт-Уэрте (США). Победительницей стала француженка Каролин Гарсия. В решающей встреча она победила белоруску Каролин Гарсию (7:6 (7:4), 6:4).