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Тарпищев оценил шансы Медведева выйти в финал US Open 

Глава Федерации тенниса России отметил, что главным преимуществом россиянина станет удобное для него покрытие. 
07 сентября 2023 18:58
автор: Никита Плохих

Даниилу Медведеву будет крайне сложно в полуфинале с Карлосом Алькарасом, поскольку испанец очень хорошо понимает манеру игры россиянина, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Определенно будет очень тяжелый матч. Дане будет очень непросто, особенно на первой подаче. Карлос хорошо знает манеру его игры, они уже недавно встречались и Алькарас был сильнее. Единственное, что может помочь Дане, так это покрытие, к которому он лучше приспособлен», - сказал Тарпищев.

Медведев за карьеру три раза встречался с испанцем и выиграл только первую встречу в 2021 году.

источник: «Советский спорт»
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