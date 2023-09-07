Каливод считает, что Медведев и Рублев играли в ужаснейших условиях на US Open

Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о матче 1/4 финала US Open, где встречались россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

«Матч Медведева и Рублева не получился захватывающим. Ребята играли в ужаснейших условиях. В каких-то моментах очень сложно было охарактеризовать действия теннисистов из-за того, что они чаще всего носили спонтанный характер. Кроме того, мы наблюдали медицинские перерывы из-за ужасной жары +35 °С», — приводит слова специалиста RT.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.