ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Анастасия Пивоварова: шансов у Медведева немного в матче с Алькарасом

Эксперт рассказала, в чём испанец лучше россиянина.
07 сентября 2023 21:25
автор: Матвей Макаренко

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала о фаворите матча Даниил Медведев – Карлос Алькарас. Игра пройдёт в рамках полуфинала Открытого чемпионата США.

«После того, как я посмотрела матч Рублева и Медведева, мне очень сложно представить, что может показать Даня против Алькараса и как он может победить, потому что физическая готовность Карлоса — на совершенно другом уровне. Он справляется с этими климатическими условиями намного лучше, чем Медведев. Это, мне кажется, будет решающий фактор в следующем матче. Если Даня не сможет привести себя в чувство, ему будет очень сложно играть против Алькараса. Шансов немного. Они, конечно, есть, Даня здорово играет, но в связи с такими условиями у Карлоса будет очень большое преимущество», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

Медведев встретится с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом завтра, 8 сентября, в 22:00 по московскому времени.

источник: «Газета.Ru»
Каливод считает, что Медведев и Рублев играли в ужаснейших условиях на US Open
Россияне встречались на стадии 1/4 финала.
07.09.2023 20:30
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Тарпищев оценил шансы Медведева выйти в финал US Open 
Глава Федерации тенниса России отметил, что главным преимуществом россиянина станет удобное для него покрытие. 
07.09.2023 18:58
Теннис
автор: Никита Плохих
Итоговый турнир WTA 2023 года примет мексиканский Канкун
В прошлом сезоне соревнования прошли в США.
07.09.2023 17:30
Теннис
автор: Денис Владимиров
«Что за шутка?» Навратилова возмутилась включению Шараповой в опрос о лучшей теннисистке
Шарапова вошла в один список с Навратиловой, Сереной Уильямс и Штефи Граф.
07.09.2023 14:33
Теннис
автор: Александр Кожевников
«Медведев и Рублёв умирали, но играли». Чесноков — о четвертьфинале US Open
Турнир в Нью-Йорке завершится 10 сентября.
07.09.2023 12:16
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Александр Зверев прокомментировал поражение в матче US Open с Карлосом Алькарасом
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу испанского теннисиста.
07.09.2023 11:21
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Карлос Алькарас: моя игра подходит против такого типа теннисистов, как Медведев
Очный поединок теннисистов пройдет в пятницу, 8 сентября.
07.09.2023 11:12
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев обошёл Кафельникова по количеству выходов в полуфиналы турниров «Большого шлема»
Ближайший матч россиянина состоится завтра, 8 сентября.
07.09.2023 10:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Против Алькараса я должен играть на 11 из 10». Медведев — о полуфинале US Open
В четвертьфинале Даниил обыграл соотечественника Андрея Рублёва.
07.09.2023 09:50
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.