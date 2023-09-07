Анастасия Пивоварова: шансов у Медведева немного в матче с Алькарасом

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала о фаворите матча Даниил Медведев – Карлос Алькарас. Игра пройдёт в рамках полуфинала Открытого чемпионата США.

«После того, как я посмотрела матч Рублева и Медведева, мне очень сложно представить, что может показать Даня против Алькараса и как он может победить, потому что физическая готовность Карлоса — на совершенно другом уровне. Он справляется с этими климатическими условиями намного лучше, чем Медведев. Это, мне кажется, будет решающий фактор в следующем матче. Если Даня не сможет привести себя в чувство, ему будет очень сложно играть против Алькараса. Шансов немного. Они, конечно, есть, Даня здорово играет, но в связи с такими условиями у Карлоса будет очень большое преимущество», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

Медведев встретится с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом завтра, 8 сентября, в 22:00 по московскому времени.