Кори Гауфф обыграла Каролину Мухову и стала первой финалисткой US Open

Подошёл к концу полуфинал Открытого чемпионата США, в котором американская теннисистка Кори Гауфф сыграла против представительницы Чехии Каролины Муховой.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Гауфф. Спортсменки провели на корте 1 час 57 минут.

В прошедшей игре американская теннисистка оформила один эйс, допустила две двойных ошибок и реализовала пять брейков из 11. У ее соперницы две подачи навылет, две двойных и три реализованных брейка из 11.

В финале US Open Кори Гауфф сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США) – Арина Соболенко (Беларусь).