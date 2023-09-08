Женский полуфинал US Open прервался более чем на 25 минут из-за протеста на трибунах

В начале второго сета полуфинального матча Открытого чемпионата США между Кори Гауфф и Каролиной Муховой игру пришлось прервать более чем на 25 минут.

Болельщики на трибунах корта стали активно кричать, вследствие чего судейская бригада приняла решение остановить матч до окончания беспорядков.

Выяснилось, что это был протест экоактивистов.

Один из участников акции протеста приклеил себе ноги к полу, и полиции с трудом удалось вывести его со стадиона.

Спустя 25 минут игра была продолжена и Кори Гауфф одержала победу со счётом 6:4, 7:5. Американская теннисистка стала первой финалисткой US Open.