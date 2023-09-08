«Раз в год палка стреляет». Арина Соболенко нецензурно высказалась в адрес Мэдисон Киз

В эти минуты продолжается второй полуфинал Открытого чемпионата США, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко играет против американки Мэдисон Киз.

Первый сет будущая первая ракетка мира проиграла со счётом 0:6. После того, как во втором сете счёт стал 1:2 в пользу Киз, белорусская спортсменка разбила ракетку, выругалась матом на своего наставника, после чего получила замечание от судьи.

«Раз в год, с***, палка стреляет. С***, х*** б**** в полуфинале», - сказала Соболенко своему тренеру, после чего выкинула ракетку в сторону.

«Давай, давай, мы еще не проиграли!», - ответил тренер.

Эмоциональный выброс помог Соболенко, и она победила во втором сете со счётом 7:6. В эти минуты продолжается третий сет.