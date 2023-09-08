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Стало известно, во сколько начнётся полуфинал US Open между Медведевым и Алькарасом

Встреча начнется в 02:00 (мск).
08 сентября 2023 07:17
автор: Виталий Овсянников

Опубликовано расписание матчей Открытого чемпионата США с участием российских теннисистов, которые состоятся сегодня, 8 сентября.

Полуфинал в мужском одиночном разряде между Даниилом Медведев и Карлосом Алькарасом начнется в 02:00 (мск).

Также сегодня, 8 сентября, состоится полуфинал в женском парном разряде, в котором россиянка Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд (Германия) сыграют против Дженнифер Брэйди (США)/Луиза Стефани (Бразилия). Встреча состоится в 20:30 (мск).

источник: «Советский спорт»
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