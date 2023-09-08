Арина Соболенко победила Мэдисон Киз и вышла в финал US Open

Подошёл к концу полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграла против американки Мэдисон Киз.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) в пользу второй ракетки мира.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

В прошедшей игре Соболенко оформила 12 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и оформила три брейка из 15. У ее соперницы пять подач навылет, три двойных и шесть реализованных брейков из 15.

В финале US Open Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф.