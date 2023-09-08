Соболенко вышла в финал US Open, уступая Киз 0:6, 3:5

Подошёл к концу полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграла против американки Мэдисон Киз.

Первый сет вторая ракетка мира проиграла с разгромным счётом 0:6. Во второй партии представительница Беларуси уступала 3:5. Однако ей удалось совершить невероятный камбэк. Во втором сете Соболенко взяла три гейма подряд, после чего выиграла партию на тай-брейке.

Третий сет также прошёл в напряженной борьбе, и завершился на тай-брейке, в котором белорусская спортсменка взяла верх.

Таким образом, матч завершился со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) в пользу второй ракетки мира.

В финале US Open Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф.