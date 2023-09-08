Соболенко объяснила, почему материлась в адрес своего тренера в полуфинале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила инцидент, случившийся в начале второго сета полуфинала US Open против Мэдисон Киз.

Напомним, будущая первая ракетка мира выругалась матом на своего наставника, после чего получила замечание от судьи.

«После тяжёлых полуфиналов мы с командой говорили, что, если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я материлась на них. Но они знают, что я всё равно их люблю», — заявила Соболенко после окончания матча.

Напомним, белорусская теннисистка одержала победу над американкой Мэдисон Киз со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

В финале Открытого чемпионата США Соболенко сыграет против другой американской теннисистки Кори Гауфф.