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Соболенко объяснила, почему материлась в адрес своего тренера в полуфинале US Open

В финале турнира она сыграет против Кори Гауфф.
08 сентября 2023 08:40
автор: Виталий Овсянников

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила инцидент, случившийся в начале второго сета полуфинала US Open против Мэдисон Киз.

Напомним, будущая первая ракетка мира выругалась матом на своего наставника, после чего получила замечание от судьи.

«После тяжёлых полуфиналов мы с командой говорили, что, если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я материлась на них. Но они знают, что я всё равно их люблю», — заявила Соболенко после окончания матча.

Напомним, белорусская теннисистка одержала победу над американкой Мэдисон Киз со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

В финале Открытого чемпионата США Соболенко сыграет против другой американской теннисистки Кори Гауфф.

источник: «Советский спорт»
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