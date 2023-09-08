«Лучше бы соперницей в финале US Open была не американка». Соболенко — о матче с Гауфф

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала US Open, в котором она сыграет против представительницы США Кори Гауфф.

«Гауфф играет гораздо лучше, чем в том матче на Индиан-Уэллс. Сильно прибавила, стала другим игроком. Мне надо фокусироваться на себе, готовиться к ещё одной битве. Что бы ни случилось, надо продолжать бороться, продолжать показывать свой лучший теннис. Конечно, лучше бы соперницей была не американка, чтобы трибуны болели за нас поровну», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале US Open Арина Соболенко одержала победу над американкой Мэдисон Киз со счетом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).