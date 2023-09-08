Звонарёва и Зигимунд выиграли первый сет в полуфинале US Open

Завершился первый сет полуфинала Открытого чемпионата США женского парного турнира, в котором российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд победили американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани со счётом 6:4.

Звонарёва и Зигемунд не подавали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали два из четырёх брейе-поинтов.

Брэди и Стефани сделали по одному эйсу, двойной и брейку, имея четыре возможности взять гейм на подаче соперниц.

Отметим, что в финале победительницы встречи сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф.