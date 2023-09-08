Звонарёва в паре с Зигемунд вышли в финал US Open

Завершился полуфинал Открытого чемпионата США женского парного турнира, в котором российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд победили американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани со счётом 6:4, 6:1

Матч длился 1 час 27 минут.

Обе пары совершили по одному эйсу и по две двойных.

Звонарёва и Зигемуд реализовали пять из девяти брейк-поинтов, а их соперницы - один из четырех.

В финале Вера с партнёршей сыграют против канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлифф.