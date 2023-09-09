«Мне нужно сделать это снова». Медведев - о предстоящем финале US Open с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего финала US Open против Новака Джоковича.

Напомним, что ранее серб обыграла американца Бена Шелтона. Медведев в полуфинале был сильнее испанца Карлоса Алькараса.

«Сложность в том, что он выиграл 23 «Больших шлема» . А я всего один. Когда я его здесь обыграл, мне удалось сыграть лучше самого себя. И нужно сделать это снова. Другого пути нет», - заявил после матча Медведев.

Добавим, что финал состоится в воскресенье, 10 сентября.