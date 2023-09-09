Джокович планировать смотреть матч Медведева и Алькараса с попкорном и напитками

Сербский теннисист Новак Джокович после победного полуфинала Открытого чемпионата США с Беном Шелтоном поделился ожиданиями от встречи между Даниилом Медведевым и Карлос Алькарасом.

Напомним, что россиянин обыграл испанца в четырех сетах 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

«Даниил обыграл меня в финале пару лет назад. Наверное, последние четыре-пять лет стабильнее всех выступал на US Open. Карлос к 20 годам уже добился невероятных результатов. Он прекрасный игрок. Будет интересно посмотреть с попкорном в руках и вкусными напитками», — заявил Джокович.

Финал между сербом и Даниилом Медведевым состоится в воскресенье, 10 сентября. В активе Джоковича 23 титула на турнирах «Большого шлема».