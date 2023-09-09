«Теперь они могут идти спать». Медведев обратился к болельщикам после победы в полуфинале US Open

Российский теннисист обратился к зрителям, которые присутствовали на полуфинальном матче с испанцем Карлосом Алькарасом.

Отметим, что судье приходилось делать замечания болельщикам, чтобы их успокоить.

«Публика была невероятной. Чувствовал любовь к обоим игрокам. 1000 испанских парней при счете 5-3 начали кричать между моей первой и второй подачей. Это не так приятно. Но я думаю, они были в отчаянии. Теперь они могут идти спать», - заявил Медведев после матча.

Даниил одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 и сыграет в финале против сербского теннисиста Новака Джоковича.