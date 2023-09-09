Звонарёва с Зигемунд во второй раз подряд дошли до финала US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва с немкой Лаурой Зигемунд пробились в финал Открытого чемпионата США в парном разряде.
Они нанесли поражение паре Дженнифер Брэйди (США) / Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 6:4, 6:1. Встреча длилась один час и 27 минут.
Добавим, что в финале Вера и Лаура сыграют против пары Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
В первый раз Звонарёва и Зигемунд пробились в решающий матч US Open в 2020 году. Тогда им удалось завоевать титул.
источник: «Советский спорт»