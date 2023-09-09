«Медведев заслуживает большего, чем я». Алькарас - о поражении в полуфинале US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от матча с третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым в полуфинале US Open.

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.

«Я бы хотел сыграть с Джоковичем в финале, но Медведев заслуживает большего, чем я. Форхенд Даниила удивил меня и был намного лучше, чем в предыдущих матчах. Медведев один из лучших игроков в мире, поэтому я могу не удивляться большинству ударов, которые он выполняет», - заявил Алькарас на пресс-конференции.

Финал состоится в воскресенье, 10 сентября.