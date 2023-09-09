Алькарас назвал причины поражения от Медведева в полуфинале US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас отметил высокий уровень игры россиянина Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

«Удары Медведева были быстрее. Его форхенд в движении был великолепен. Он находил отличные направления, хорошо подавал, допускал мало ошибок. Он сыграл на 10 из 10», - заявил Алькараса на пресс-конференции.

В финале Медведев сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.