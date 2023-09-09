Даниил Медведев — единственный теннисист, обыгравший и Джоковича, и Алькараса в 2023 году

Третья ракетка мира Даниил Медведев стал первым теннисистом в 2023 году, которому удалось одержать победу и над Новаком Джоковичем, и над Карлосом Алькарасом.

Отметим, что оба игрока на момент встречи с Медведевым являлись первыми ракетками мира.

Напомним, лучшему теннисисту России в марте удалось одержать победу над Джоковичем в рамках полуфинала турнира в Дубае. Взять верх над Алькарасом Медведеву удалось только с третьей попытки. Это случилось в полуфинале Открытого чемпионата США.

Напомним, в финале US Open-2023 российский теннисист сыграет с Новаком Джоковичем.