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Даниил Медведев — единственный теннисист, обыгравший и Джоковича, и Алькараса в 2023 году

Российский теннисист добрался до финала US Open-2023.
09 сентября 2023 10:09
автор: Виталий Овсянников

Третья ракетка мира Даниил Медведев стал первым теннисистом в 2023 году, которому удалось одержать победу и над Новаком Джоковичем, и над Карлосом Алькарасом.

Отметим, что оба игрока на момент встречи с Медведевым являлись первыми ракетками мира.

Напомним, лучшему теннисисту России в марте удалось одержать победу над Джоковичем в рамках полуфинала турнира в Дубае. Взять верх над Алькарасом Медведеву удалось только с третьей попытки. Это случилось в полуфинале Открытого чемпионата США.

Напомним, в финале US Open-2023 российский теннисист сыграет с Новаком Джоковичем.

источник: «Советский спорт»
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