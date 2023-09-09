Новак Джокович: задумаюсь об уходе, только если молодёжь начнёт побеждать меня на ТБШ

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович ответил на вопрос, удивлён ли, что в 36 лет продолжает обыгрывать теннисистов почти вдвое младше себя.

«Это может прозвучать высокомерно и заносчиво, но особо не удивлён, потому что знаю, сколько работаю. Возраст – это просто число, эта фраза сейчас мне близка. Я не хочу даже задумываться об уходе из тенниса. Наверное, задумаюсь об этом, если молодёжь начнёт надирать мне задницу на ранних стадиях «Шлемов», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США-2023 сербский теннисист сыграет против представителя России Даниила Медведева.