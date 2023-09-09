«Не могу точно оценить, насколько это важная победа». Тренер Медведева — о матче с Алькарасом

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара прокомментировал победу своего подопечного в полуфинале Открытого чемпионата США над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

«Я думаю, что не могу точно оценить, насколько это важная победа. Такие победы влияют на карьеру, они остаются в голове на остаток сезона, на следующий сезон. Он знает, что он это сделал, и эта победа поможет обрести уверенность, почувствовать, что он один из лучших», — цитирует Сервара издание ТАСС.

Напомним, в финале US Open российский теннисист сыграет против Новака Джоковича. Игра состоится завтра, 10 сентября.