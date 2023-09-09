«Выдающийся матч». Тарпищев — о победе Медведева над Алькарасом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от победы российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Хорошая игра была, выдающийся матч. Даня на своей подаче решил все задачи, играл плотно. Во втором сете выдал выдающуюся серию на своей подаче. Он был лучше во всём кроме игры слета. Даня — супер», — заявил Тарпищев в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в финале US Open российский теннисист сыграет против Новака Джоковича. Игра состоится завтра, 10 сентября.