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Даниил Медведев прокомментировал обилие звёздных гостей в его матче с Алькарасом

В финале US Open российский теннисист сыграет против Новака Джоковича.
09 сентября 2023 15:02
автор: Виталий Овсянников

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, не мешали ли ему сконцентрироваться на полуфинальном матче US Open против Карлоса Алькараса звёздные гости, которые посетили эту игру.

Напомним, встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

«Действительно, постоянно показывали разных звёзд. Мне хотелось сохранять концентрацию, но в то же время я посматривал – кто там? Здорово, что людям нравится теннис. Приятно, что матч доставил удовольствие людям, которых я вижу в фильмах», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в финале US Open российский теннисист сыграет против Новака Джоковича. Игра состоится завтра, 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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