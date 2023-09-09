Даниил Медведев прокомментировал обилие звёздных гостей в его матче с Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, не мешали ли ему сконцентрироваться на полуфинальном матче US Open против Карлоса Алькараса звёздные гости, которые посетили эту игру.

Напомним, встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

«Действительно, постоянно показывали разных звёзд. Мне хотелось сохранять концентрацию, но в то же время я посматривал – кто там? Здорово, что людям нравится теннис. Приятно, что матч доставил удовольствие людям, которых я вижу в фильмах», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в финале US Open российский теннисист сыграет против Новака Джоковича. Игра состоится завтра, 10 сентября.