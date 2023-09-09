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Карлос Алькарас снялся с Кубка Дэвиса после поражения от Медведева на Открытого чемпионата США

Испанец не сумел защитить прошлогодний титул US Open.
09 сентября 2023 17:12
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 сентября, первая ракетка мира Карлос Алькарас принял решение сняться с Кубка Дэвиса – 2023.

Первый этап соревнования состоится с 12 по 17 сентября.

Такое решение испанский теннисист принял после поражения от Даниила Медведева в полуфинале US Open.

Напомним, сборная Испании проведет матчи в группе C, где также сыграют Сербия, Чехия и Южная Корея. Первую ракетку мира в команде заменит Альберт Рамос-Виньолас.

Ранее Карлос Алькарас уступил россиянину Даниилу Медведеву в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч завершился поражением испанца со счётом 6:7 (3:7), 1:6, 6:3, 3:6.

источник: «Советский спорт»
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