В воскресенье, 10 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем.

Очная встреча пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Посмотреть финальный матч турнира серии «Большого шлема» можно в прямом эфире на сайте и в приложении Winline.

На стадии 1/2 финала Медведев обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3), а Джокович одолел американского теннисиста Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6 (7:4)).