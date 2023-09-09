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Медведев – Джокович: где смотреть, во сколько финал US Open-2023 

Теннисисты поборются за трофей завтра, 10 сентября.
09 сентября 2023 18:23
автор: Глеб Шевяков

В воскресенье, 10 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем.

Очная встреча пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Посмотреть финальный матч турнира серии «Большого шлема» можно в прямом эфире на сайте и в приложении Winline.

На стадии 1/2 финала Медведев обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3), а Джокович одолел американского теннисиста Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6 (7:4)).

источник: «Советский спорт»
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