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Тарпищев оценил перспективы Медведева обыграть Джоковича в финале US-Open 

Россиянин поборется за титул с сербским теннисистом в воскресенье, 10 сентября. 
09 сентября 2023 19:08
автор: Глеб Шевяков

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем финальном матче Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Даниил Медведев сыграет против представителя Сербии Новака Джоковича.

«Как играть с Джоковичем — понятно. Главное, чтобы не перегорел эмоционально. По игре Даня точно может побеждать. Главное, быть свежим эмоционально и физически. А всё остальное у Дани в игре есть. Подача нужна, но тоже зависит от свежести. Так что будем болеть», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Финал US Open-2023 между Медведевым и Джоковичем пройдёт завтра, 10 сентября и начнётся в 23:00 по московскому времени. Российский спортсмен выиграл данный титул в 2021 году, а серб является трёхкратным обладателем трофея.

источник: Чемпионат.com
Медведев – Джокович: где смотреть, во сколько финал US Open-2023 
Медведев – Джокович: где смотреть, во сколько финал US Open-2023 
Теннисисты поборются за трофей завтра, 10 сентября.
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