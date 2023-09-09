Россиянка Гурьева в паре с Гаэ пробились в финал юниорского US Open-2023

Российская теннисистка Анастасия Гурьева вместе с представительницей Румынии Марой Гаэ пробились в финал юниорского Открытого чемпионата США 2023 года в парном разряде.

На стадии 1/2 финала пара одержала победу над японскими теннисистками Хайей Киноситу и Ваканой Сонобе со счётом 2:6, 6:3, 10:7. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 7 минут.

В финальном матче американского турнира Гурьева и Гаэ снова встретятся с представительницами Японии – Сарой Саито и Нанако Сато. Игра пройдёт в воскресенье, 10 сентября.